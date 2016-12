UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り月間上昇幅、約1年ぶりの大きさに

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 31日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 100*13.50 2.2306% 柄) 前営業日終 100*12.00 2.2330% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*09.00 1.5783% ) 前営業日終 99*11.50 1.5700% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*21.25 1.1944% ) 前営業日終 99*23.25 1.1810% 値 2年債(指標銘柄 16時33分 99*28.25 0.8093% ) 前営業日終 99*28.75 0.8010% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 171*27.00 171*25.00 限 Tノート先物9月 131*28.00 131*28.50 限 米金融・債券市場は、指標10年債利回り の8月上昇幅が11ベーシス ポイント(bp)近くと、月間の伸びでは昨年6月以来約1年ぶりの大きさとなる見通し だ。 国内指標が堅調だったほか、相場変動が限られるなか、安全資産とされる米国債への 需要が後退した。 2年債利回り の月間上昇幅も13bp近くに達し、昨年12月以来の大き さとなるペースだ。連邦準備理事会(FRB)当局者が相次いで、年内の利上げが適切と の見方を示したことを受け、短期金利が上昇するとの見方が強まった。 この日の国債利回りは小動きだった。8月の米オートマチック・データ・プロセッシ ング(ADP)民間雇用者数は17万7000人増と、伸びは市場予想(17万5000 人)をやや上回った。 金融政策の手掛かり材料が得られる可能性もあるとして、9月2日発表予定の雇用統 計に市場の関心が集まる。 オッペンハイマーファンズのシニア・クライアント・ポートフォリオ・マネジャー、 アイラ・ジャージー氏は、中銀緩和政策のほか、比較的高利回りとされる米国債への海外 需要が拡大して、インフレ期待上昇に伴う売り圧力を相殺、雇用統計の発表を控え、米国 債の値動きが抑えられたと指摘する。 終盤の取引で、10年債価格が前日終値比で3/32高、利回りは1.56%。2年 債は1/32高、利回りは0.79%。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 2.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -13.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -53.75 (+0.75)