〔マーケットアイ〕金利：国債先物が続落で始まる、10年債入札へ向けヘッジ先行

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＜０８：５７＞ 国債先物が続落で始まる、10年債入札へ向けヘッジ先行

国債先物中心限月９月限は前営業日比３銭安の１５１円３８銭と続落して寄り付いた。市場では「想定通り１０年債入札に向けたヘッジが先行している。入札を無難に通過するためには、現物債でもさらなる持ち高調整が必要だろう」（国内証券）とみている。１０年最長期国債利回り（長期金利）は前営業日比０．５ｂｐ高いマイナス０．０６５％でスタート。

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