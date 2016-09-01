アジア株式市場サマリー（1日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2032.72 -1.93 -0.09 2022.96 2032.72 2016.47 前営業日終値 2034.65 台湾 加権指数 9001.15 -67.70 -0.75 9055.73 9069.13 8980.21 前営業日終値 9068.85 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5415.600 -17.433 -0.32 5433.000 5433.000 5405.700 指数 前営業日終値 5433.033
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