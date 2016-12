UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝弱含み、リンギとウォンが下落主導

(情報を更新しました) [シンガポール 1日 ロイター] - アジア通貨は、対ドルで大半が横ばい、もし くは小安く推移した。米連邦準備理事会(FRB)による早期利上げの有無を判断しよう と2日発表の米雇用統計が注目されている。 韓国ウォン が0.5%安、マレーシアリンギ は0.7%下げた。 みずほ銀行(シンガポール)のシニアエコノミスト、ビシュヌ・バラサン氏は、雇用 統計の発表に向けて、ドルは対アジア通貨で強含むと指摘。「原油価格はここ数日下落、 株式もディフェンシブになった。アジア通貨が持続的に上昇する環境ではない」とした。 トレーダーによると、日米銀行を対象とした新たなデリバティブ取引規制をめぐる混 乱で、アジア通貨のノンデリバラブル・フォワード(NDF)の流動性が低下している。 9月1日から適用となった新ルールによれば、市場を通さず金融機関同士が相対で行 う店頭取引について、日米の銀行に一定の証拠金を積むことが求められるようになった。 0651GMT(日本時間午後3時51分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.26 103.42 +0.15 Sing dlr 1.3632 1.3634 +0.01 Taiwan dlr 31.733 31.726 -0.02 Korean won 1120.35 1114.80 -0.50 Baht 34.62 34.60 -0.07 Peso 46.690 46.580 -0.24 Rupiah 13275 13265 -0.08 Rupee 66.95 66.97 +0.03 Ringgit 4.0765 4.0480 -0.70 Yuan 6.6800 6.6790 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.26 120.30 +16.50 Sing dlr 1.3632 1.4177 +4.00 Taiwan dlr 31.733 33.066 +4.20 Korean won 1120.35 1172.50 +4.65 Baht 34.62 36.00 +3.99 Peso 46.69 47.06 +0.79 Rupiah 13275 13785 +3.84 Rupee 66.95 66.15 -1.19 Ringgit 4.0765 4.2935 +5.32 Yuan 6.6800 6.4936 -2.79