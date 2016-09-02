［東京 ２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 02 September, 2016---------------------------------------- 1500 日本：８月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング）
●海外● ◇イベント 17:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が"Interest Rate Benchmarks"について講演
Sunday, 04 September, 2016----------------------------------------
Ｇ２０首脳会議（杭州、５日まで） 香港立法会（議会）選挙 独メクレンブルク・フォアポンメルン州議会選挙
Monday, 05 September, 2016---------------------------------------- 1130 日本：黒田日銀総裁講演（きさらぎ会）
●海外● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（杭州、最終日） ◇休場 米国（レーバーデー）、インド、カナダ
Tuesday, 06 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：２０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第ii非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表）
Wednesday, 07 September, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 日本：消費活動指数（日銀）
●海外● ◇イベント 01:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（現地時間６日） 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 10:00 マレーシア：中銀金利発表 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米アップルがメディア向けイベント 18:00 米地区連銀経済報告
◇休場 ブラジル
Thursday, 08 September, 2016---------------------------------------- 0850 日本：８月貸出預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1330 日本：中曽日銀副総裁講演（ＡＮＡインターコンチネンタルホテル） 1515 日本：５年利付国債の第ii非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ユーロ圏財務相会合
Friday, 09 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：８月マネーストック（日銀） 1330 日本：７月第３次産業活動指数
●海外● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 11:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ＥＵ財務相・中銀総裁が会合
Monday, 12 September, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 12:05 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演 17:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がセミナーとフォーラムに参加 17:00 米財務省３年・１０年債入札
◇休場 シンガポール
Tuesday, 13 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札
◇休場 インド
Wednesday, 14 September, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 07:00 ユンケル欧州委員長が欧州議会で一般教書演説 07:30 タイ：中銀金利発表
◇休場 韓国
Thursday, 15 September, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 06:30 スイス：中銀金利発表 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Sep 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Sep 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
◇休場 韓国、中国、台湾
Friday, 16 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇休場 韓国、中国、台湾、香港
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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