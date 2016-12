UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝ウォン主導で上昇、リンギは下落

(情報を更新しました) [シンガポール 2日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は韓国ウォンKRW=KFTC 主導で総じて小幅高。米製造業データが弱い内容となったことから米経済への懸念が浮 上し、ドル相場が失速した。 ウォンは0.5%高。マレーシアリンギ はアンダーパフォームし、0.3% 安となっている。 市場ではこの日発表される米雇用統計が、今後数カ月間の米利上げ観測にどう影響す るかが注目される。 SMBC日興証券のエコノミストは、非農業部門雇用者数の伸びが市場予想をやや下 回ったとしても、投資家は年内の米利上げに備える姿勢を維持するとの見方を示した。 リンギは今週1.7%下落。原油価格の値下がりを受けた同国の石油・ガス収入への 懸念から、他のアジア通貨をアンダーパフォームしている。 ANZの通貨ストラテジストは「(リンギの)さえないパフォーマンスは主に原油価 格の下落が要因だ」と指摘。 米雇用統計が強い内容となれば、ドルはテクニカル的に重要な節目の4.1050リ ンギを上抜ける可能性があるとの見方を示した。 0647GMT(日本時間午後3時47分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.59 103.23 -0.35 Sing dlr 1.3586 1.3596 +0.07 Taiwan dlr 31.700 31.736 +0.11 Korean won 1116.43 1122.10 +0.51 Baht 34.59 34.62 +0.10 Peso 46.660 46.730 +0.15 Rupiah 13250 13266 +0.12 Rupee 66.84 66.96 +0.18 Ringgit 4.0855 4.0740 -0.28 Yuan 6.6798 6.6780 -0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.59 120.30 +16.13 Sing dlr 1.3586 1.4177 +4.35 Taiwan dlr 31.700 33.066 +4.31 Korean won 1116.43 1172.50 +5.02 Baht 34.59 36.00 +4.09 Peso 46.66 47.06 +0.86 Rupiah 13250 13785 +4.04 Rupee 66.84 66.15 -1.02 Ringgit 4.0855 4.2935 +5.09 Yuan 6.6798 6.4936 -2.79