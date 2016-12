米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、雇用統計受け月内利上げ観測後退

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 99*10.00 2.2818% 柄) 前営業日終 100*14.00 2.2300% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*00.50 1.6075% ) 前営業日終 99*11.50 1.5700% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*20.75 1.1979% ) 前営業日終 99*23.25 1.1820% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*29.25 0.7937% ) 前営業日終 99*29.50 0.7900% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 169*16.00 170*15.00 限 Tノート先物12月 130*25.00 130*30.50 限 米金融・債券市場は、期間が長めの債券利回りが上昇。8月の米雇用者数が予想を下 回る伸びにとどまったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が月内に利上げを実施す る公算は小さいとの見方が広がった。短期ゾーンの利回りは横ばいとなった。 朝方発表された8月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが15万1000人 と、市場予想の18万人に届かなかった。過去2カ月続いた大幅な伸びが鈍化し、賃金の 伸びも控えめにとどまった。 アナリストの間からは、9月利上げ観測は後退したものの、年内利上げの可能性はな お残されているとの声が聞かれ、レイモンド・ジェームズの市場ストラテジスト、エリス ・ファイファー氏は「統計は前向きな内容」と指摘した。 雇用統計発表直後、米債価格は上昇。指標10年債利回りは1週間ぶりの水準まで低 下し、2年債利回りも10日ぶり低水準をつけた。ただ、7月の雇用者数が27万500 0人増に上方修正され、6─8月の雇用者数の月間の伸びが平均で23万2000人とな ったことが材料視され、債券価格は下げに転じた。 終盤の取引で、10年債 は10/32安、利回りは1.604%。雇用 統計を受け、利回りは一時8月26日以来の水準となる1.543%に低下した。 2年債 はほぼ変わらず、利回りは0.797%。同統計発表後、8月23 日以来の低水準となる0.746%をつける場面もあった。 30年債 は1─2/32安、利回りは2.278%。一時、1週間ぶり の高水準となる2.29%をつけた。 CMEフェドウォッチによると、雇用統計後に金融市場が織り込む9月利上げの確率 は約21%となった。12月は55%と、前日の53%から上昇した。 依然として9月利上げを見込む向きも存在する。バークレイズ、ゴールドマン・サッ クス、BNPパリバのエコノミストは同日発表したノートで、9月利上げ見通しを維持、 もしくは利上げ確率を引き上げている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 1.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -53.50 (-0.25)