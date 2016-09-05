6日の国内・海外経済指標と行事予定

(９月６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議、閣議後会見 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 ２０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1245 ３０年利付国債の入札結果 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 市場変更 メディアスホールディングス が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月６日（火） 01:00 フィリピン：インフレ率 Aug 01:30 豪：経常収支（連邦統計局） Q2 05:45 スイス：ＧＤＰ Q2 06:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Jul 09:00 ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q2 09:30 南ア：ＧＤＰ Q2 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Aug 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Aug 14:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Aug ６─７日 中国：外貨準備（中国人民銀行） Aug ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表）