８月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

［東京 ５日 ロイター］ - ８月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の合算） 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流出額（億 ） 円） ブラジル株ファンド 1209 -0.8 -34.67 ロシア・東欧株ファンド 434.63 1.5 -5.77 インド株ファンド 5556.93 4.7 208.81 中国株ファンド 1786.69 1.6 -11.66 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1040.48 0.6 -9.9 合計 10027.73 2.9 146.81 ８月末定期分配型ファン 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流出額（億 ド ） 円） 367365.95 -1.7 2716.22 ８月末ＲＥＩＴファンド 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流出額（億 ） 円） 128611.63 -1.4 3512.47 参考データ ブラジル／ボベスパ株価 ブラジルレアル／ 指数 円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指 ユーロ／円 数 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／円 米ＲＥＩＴ指数 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Ｅｕｒｏｐｅ Ｉｎｄｅ ｘ 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数 （Ｈ株指数）