UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝上昇、9月の米利上げ観測が後退

(内容を更新しました) [ソウル 5日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が上昇。2日に発表された8月の米雇用統計の内容がさえなかっ たことから、米連邦準備理事会(FRB)が今月にも利上げに踏み切る との観測が後退し、米ドル売りが出た。 ウォン は1.1%高と、8月18日以来の高値。外国人 投資家はソウル株を2営業日連続で買い越している。オフショアファン ドによるウォン買い/円売りもみられるという。来週に「秋夕(チュソ ク、中秋節)」の休みを控え、国内輸出企業による決済需要もある。 インドネシアルピア は0.6%高で、8月22日以来の高 値に上昇。債券がらみの資金流入がみられる。 半面、タイバーツ には売りが優勢となり、0.5%安と8 月22日以来の安値となった。外国人投資家の売りにより、バンコク株 は7週間ぶりの安値に下落している。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.26 103.99 +0.71 Sing dlr 1.3570 1.3604 +0.25 Taiwan dlr 31.523 31.703 +0.57 Korean won 1105.50 1117.20 +1.06 Baht 34.70 34.55 -0.43 Peso 46.565 46.620 +0.12 Rupiah 13170 13245 +0.57 *Rupee 66.82 66.82 0.00 Ringgit 4.0680 4.0830 +0.37 Yuan 6.6770 6.6821 +0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.26 120.30 +16.50 Sing dlr 1.3570 1.4177 +4.47 Taiwan dlr 31.523 33.066 +4.89 Korean won 1105.50 1172.50 +6.06 Baht 34.70 36.00 +3.75 Peso 46.57 47.06 +1.06 Rupiah 13170 13785 +4.67 Rupee 66.82 66.15 -1.00 Ringgit 4.0680 4.2935 +5.54 Yuan 6.6770 6.4936 -2.75