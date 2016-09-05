Ｇ２０関連ヘッドライン一覧

(内容を追加しました)
［東京 ６日 ロイター］ -
《安倍首相》
◎安倍首相「黒田総裁の手腕を信頼」、Ｇ２０閉幕後に会見
◎安倍首相、東シナ海で自制要求 中国主席と会談
◎「世界経済見通しへの下方リスク上昇」、安倍首相がＧ２０で発言
《麻生財務相》
◎為替の急変動は悪影響、市場安定に万全期すこと重要＝麻生財務相
《首脳宣言》
◎杭州Ｇ２０、マクロ経済政策協調と保護主義反対表明 具体策乏しく
◎Ｇ２０首脳、経済成長へ政策総動員 「世界経済に下方リスク」
《英ＥＵ離脱》
◎英ＥＵ離脱の影響乗り切る構え、通貨切り下げ回避へ＝Ｇ２０声明
◎英ＥＵ離脱、経済面での懸念は「不確実性」＝日本政府
《その他の記者会見・要人発言》
◎日中首脳会談、南シナ海問題で「言動に注意すべき」と国家主席＝新華社
◎Ｇ２０、マクロ政策協調と保護貿易主義反対で合意＝中国国家主席
◎鉄鋼過剰生産問題でＧ２０首脳が連携表明、フォーラム設置など
◎米財務長官と独財務相、成長支援に向けた政策総動員の重要性協議
◎米ロ外相、シリア停戦めぐり合意に至らず 杭州で協議
◎英ロ首脳が会談、関係改善へ対話継続
◎中国主席、豪首相に公平・透明な投資環境求める
◎習中国主席、ＴＨＡＡＤ配備にあらためて反対表明 中韓首脳会談
◎ロシア経済は安定、財政赤字の削減に注力へ＝プーチン大統領
◎米英首脳が初会談、ＥＵ離脱の影響を最小限にとどめることで一致
◎米中、競争的な通貨切り下げ回避に尽力へ
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