TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（6日）

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◆企業関連ニュース > 独ＶＷと米ナビスターが提携へ合意間近、新排ガス規制に対応 > 独不動産ボノビア、オーストリアのコンワート買収で合意 32億ドル > ドイツのメトロ経営陣、卸売り・食品と家電部門分割計画を承認
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