7日の国内・海外経済指標と行事予定

(９月７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ８月末外貨準備高（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 小泉純一郎元首相記者会見（日本外国特派員協会） 1400 ７月景気動向指数（内閣府） 1400 ７月消費活動指数（日銀） 市場変更 リスクモンスター が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月７日（水） 01:30 豪：ＧＤＰ（連邦統計局） Q2 06:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Jul 06:45 仏：貿易収支（税関） Jul 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Jul 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） Jul ◇イベント 01:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（現地 時間６日） 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 10:00 マレーシア：中銀金利発表 14:00 カナダ：中銀金利発表 14:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁とラッカー米リッチモンド地区連銀 総裁が下院金融委員会の公聴会で証言 "Federal Reserve Districts: Governance, Mone tary Policy, and Economic Performance," 17:00 米アップルがメディア向けイベント 18:00 米地区連銀経済報告 米携帯見本市「ＣＴＩＡ」（ラスベガス、９日まで） ◇決算予定 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（ＨＰＥ）3Q ◇休場 ブラジル