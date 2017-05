UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝利食い売りで下落、バーツは1カ月ぶり安値

(内容を更新しました) [ソウル 6日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が下落。前 日の上昇を受けて、この日は利食い売りが出ている。 タイバーツ は0.4%安。債券市場からの資金流出を受けて売られ、8月1 0日以来約1カ月ぶり安値を付けた。国内銀行の一部が利益確定のバーツ売りを出したほ か、輸入業者は決済がらみのドル買いを入れた。ただ、ボラティリティーが高いことから 、持ち高を大幅に積み上げようとする向きはみられない。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.62 103.45 -0.17 Sing dlr 1.3572 1.3571 -0.01 Taiwan dlr 31.410 31.506 +0.31 Korean won 1102.83 1105.10 +0.21 Baht 34.77 34.70 -0.20 Peso 46.610 46.520 -0.19 Rupiah 13145 13150 +0.04 Rupee 66.56 66.82 +0.40 Ringgit 4.0775 4.0670 -0.26 Yuan 6.6804 6.6768 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.62 120.30 +16.10 Sing dlr 1.3572 1.4177 +4.46 Taiwan dlr 31.410 33.066 +5.27 Korean won 1102.83 1172.50 +6.32 Baht 34.77 36.00 +3.54 Peso 46.61 47.06 +0.97 Rupiah 13145 13785 +4.87 Rupee 66.56 66.15 -0.61 Ringgit 4.0775 4.2935 +5.30 Yuan 6.6804 6.4936 -2.80