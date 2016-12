UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り2週間ぶり低水準、弱い指標で9月利上げ観測後退

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 100*15.00 2.2284% 柄) 前営業日終 99*17.00 2.2720% 値 10年債(指標銘柄 17時04分 99*21.50 1.5357% ) 前営業日終 99*03.50 1.5970% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 100*01.25 1.1169% ) 前営業日終 99*22.00 1.1900% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 100*01.25 0.7301% ) 前営業日終 99*29.25 0.7940% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 170*21.00 169*16.00 限 Tノート先物12月 131*11.50 130*25.00 限 米金融・債券市場は、国債利回りが総じて低下、大半の債券利回りが2週間ぶり低水 準をつけた。弱い内容の国内経済指標が出て、月内の利上げ観測が後退した。 終盤の取引で、30年債 価格は21/32高。利回りは2.241%と 、2日終盤の2.272%から低下。一時2週間ぶり低水準の2.223%をつける場面 もあった。 10年債 価格も15/32高。利回りは1.545%と2日の1.59 7%から低下。一時8月26日以来の低水準となる1.536%を記録した。 中期国債利回りの低下も目立ち、5・7年債は2日終盤から7ベーシスポイント(b p)近く低下した。 2年債 価格も3/32高。利回りは0.738%と2日の0.794%か ら低下した。 米供給管理協会(ISM)が発表した、8月の非製造業部門総合指数(NMI)は5 1.4と7月の55.5から低下、市場予想の55.0も大きく下回った。前月比の下落 幅は2008年11月以来の大きさとなった。 フェデラル・ファンド(FF)金利先物が織り込む今月の米利上げ確率は15%と、 ISM統計発表前の30%から低下した。 ただ12月利上げ確率は、統計発表直後の約47%から50.8%までやや上昇した 。 スタイフェル・フィクスト・インカムの首席エコノミスト、リンゼー・ピエグザ氏は 「単一のデータがトレンドを形成するわけでなく、(ISM統計が節目の)50をかろう じて上回ったものの景気拡大圏内にとどまっているため、政策当局者らが警報ベルを鳴ら す公算は非常に小さい」と指摘。その上で「米景気の道筋をより明確に理解するため、一 段の情報が必要と繰り返すだろう」と予想した。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は、一部の弱い指標 を受け、連邦準備理事会(FRB)の姿勢を見極めるうえで、今後の当局者発言に注目し ていると話す。 仮に今月の利上げを望めば、実施しても大きく市場が動かないよう、市場にシグナル を送り始めるとの見通しを語った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 1.25 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -15.00 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -53.75 -0.25