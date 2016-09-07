〔表〕きょうの投信設定（8日）＝21本

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ファンド Ｔ＆Ｄダブルブル・ベア・シリーズ５ 名 （インド・ダブルブル５）（インド・ダブルベア５） （中国・ダブルブル５）（中国・ダブルベア５） （レアル・ダブルブル５）（レアル・ダブルベア５） （金・ダブルブル５）（金・ダブルベア５） （マネープールファンド５） 運用会社 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 設定上限 各１１０万円（自己設定）、マネープール１００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 野村証券 ファンド ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 ３億円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １０００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ Ｊ─ＲＥＩＴインデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １０００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １０００万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券
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