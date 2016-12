UPDATE1-アジア通貨動向（7日）＝総じて堅調、米早期利上げ観測後退で

(情報を更新しました) [ソウル 7日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて堅調。米サービス業の業 況を示す指標が弱く、米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ観測が後退したためで、 韓国ウォン や台湾ドル が1年超ぶりの高水準で推移しているほか、タ イバーツ やマレーシアリンギ も買われている。 米供給管理協会(ISM)が発表した8月の非製造業部門総合指数(NMI)は約 6年半ぶりの低水準だった。 ノルデア・マーケッツ(シンガポール)のシニアアナリスト、Amy Yuan Zhuang氏は 、予想を下回る米雇用統計とNMI悪化で9月利上げの可能性が明らかに低下した指摘し 、人民元が安定していれば、アジア新興国通貨の下げ余地はさほどないとの見方を示した 。 人民元 は、前日に続き上昇している。 韓国ウォンは対ドルで1.2%上昇し1092.4ウォンと、8月10日につけた1 5カ月ぶりウォン高水準(1091.8ウォン)にそう遠くない水準。 台湾ドルは0.7%高の1米ドル=31.185台湾ドルと、13カ月ぶり台湾ドル 高水準をつけた8月11日以来の高水準。 *0405GMT(日本時間午後1時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.43 102.02 +0.58 Sing dlr 1.3474 1.3463 -0.08 Taiwan dlr 31.233 31.412 +0.57 Korean won 1092.71 1105.20 +1.14 Baht 34.59 34.66 +0.22 Peso 46.570 46.600 +0.06 Rupiah 13075 13125 +0.38 Rupee 66.37 66.52 +0.23 Ringgit 4.0635 4.0780 +0.36 Yuan 6.6692 6.6730 +0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.43 120.30 +18.60 Sing dlr 1.3474 1.4177 +5.22 Taiwan dlr 31.233 33.066 +5.87 Korean won 1092.71 1172.50 +7.30 Baht 34.59 36.00 +4.09 Peso 46.57 47.06 +1.05 Rupiah 13075 13785 +5.43 Rupee 66.37 66.15 -0.33 Ringgit 4.0635 4.2935 +5.66 Yuan 6.6692 6.4936 -2.63