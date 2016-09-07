アジア株式市場サマリー（7日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2061.88 -4.65 -0.23 2068.81 2073.89 2061.88 前営業日終値 2066.53 台湾 加権指数 9259.07 +77.22 +0.84 9202.23 9278.88 9202.23 前営業日終値 9181.85 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指 5424.200 +10.567 +0.20 5413.600 5440.200 5410.600 数 前営業日終値 5413.633
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