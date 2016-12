米金融・債券市場＝国債利回りは小幅低下、月内利上げ観測後退で

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時40分 100*10.00 2.2356% 柄) 前営業日終 100*07.00 2.2400% 値 10年債(指標銘柄 16時35分 99*21.50 1.5357% ) 前営業日終 99*19.50 1.5430% 値 5年債(指標銘柄 16時27分 100*00.75 1.1201% ) 前営業日終 100*00.25 1.1230% 値 2年債(指標銘柄 15時00分 100*00.75 0.7380% ) 前営業日終 100*01.00 0.7340% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 170*23.00 170*21.00 限 Tノート先物12月 131*11.50 131*11.50 限 米金融・債券市場は、値動きが狭いレンジとなる中、月内利上げ観測が後退し、国債 利回りは小幅低下した。 8月の米雇用統計が市場予想に届かなかったほか、米サービス部門指標の伸びも低調 で、利上げが行われないとの見方が広がり、米国債需要が高まった。 CMEのフェドウォッチによると、フェデラル・ファンド(FF)金利先物市場が織 り込む月内の利上げ確率は18%と、前日の15%から上昇したものの、2日の雇用統計 発表前の40%から低下した。 12月利上げ確率は前日の50.8%から52.4%に上昇した。 アクション・エコノミクスの世界市場ストラテジスト、マイク・ワレス氏は、9月の 利上げはないと予想。「FRBが指標を参考にする姿勢を取り、これまでの指標が弱めだ ったことから、利上げをすれば市場にショックを与える恐れがある」と指摘した。 サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が、利上げは理にかなうとの見解を示 したほか、リッチモンド地区連銀のラッカー総裁や、カンザスシティー地区連銀のジョー ジ総裁が9月利上げに前向きな発言をした。 だが、こうした発言を受けても、市場の金融政策予想は変わらなかった。 終盤の取引で、30年債 価格は7/32高。利回りは2.229%と前 日終盤の2.240%から低下。一時は4週間ぶり低水準の2.206%をつける場面も あった。 10年債 価格は2/32高。利回りは1.534%と前日の1.543 %から低下。一時3週間ぶり低水準の1.519%をつけた。 2年債 価格は横ばい。利回りは0.738%で、3週間ぶり低水準を記録 する場面もあった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 1.00 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -53.50 0.00