UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝軟調、ＥＣＢ理事会控え

(情報を更新しました) [ソウル 8日 ロイター] - アジア新興国通貨は8日、大半が 軟調に推移している。欧州中央銀行(ECB)の金融政策理事会をこの 日に控える中、投資家はロングポジションの縮小に動いているもようだ 。 ただし、良好な中国貿易統計を受けて、アジア通貨の下落は限定的 だ。中国貿易統計では、輸入が約2年ぶりに増加し、輸出はより小幅な 減少にとどまった。国際貿易が上向いていることを示しており、輸出に 依存するアジア経済にとってプラスととらえられた。 韓国ウォン は下落した。韓国の外為当局は引き続きウォ ン高への警戒姿勢を示した。フィリピンペソ は株式絡みの資 金流出を背景に1カ月ぶりの安値。 インドネシアルピア は小安い。マルトワルドヨ中銀総裁は 、租税特赦(タックスアムネスティ)制度に伴う税収について、目標を 大きく下回るとの見通しを示した。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.69 101.77 +0.08 Sing dlr 1.3467 1.3467 +0.00 Taiwan dlr 31.273 31.240 -0.11 Korean won 1093.20 1090.00 -0.29 Baht 34.66 34.61 -0.14 Peso 46.860 46.690 -0.36 Rupiah 13095 13080 -0.11 Rupee 66.45 66.37 -0.11 Ringgit 4.0530 4.0550 +0.05 Yuan 6.6657 6.6610 -0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.69 120.30 +18.30 Sing dlr 1.3467 1.4177 +5.27 Taiwan dlr 31.273 33.066 +5.73 Korean won 1093.20 1172.50 +7.25 Baht 34.66 36.00 +3.87 Peso 46.86 47.06 +0.43 Rupiah 13095 13785 +5.27 Rupee 66.45 66.15 -0.44 Ringgit 4.0530 4.2935 +5.93 Yuan 6.6657 6.4936 -2.58