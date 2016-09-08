アジア株式市場サマリー（8日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［８日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2063.73 +1.85 +0.09 2064.96 2070.66 2053.20 前営業日終値 2061.88 台湾 加権指数 9262.89 +3.82 +0.04 9241.95 9273.57 9224.89 前営業日終値 9259.07 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5385.800 -38.450 -0.71 5424.200 5424.200 5358.000 指数 前営業日終値 5424.250
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