米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ総裁発言後の欧州相場追随

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時42分 98*25.50 2.3058% 柄) 前営業日終 100*09.50 2.2360% 値 10年債(指標銘柄 16時35分 99*02.50 1.6007% ) 前営業日終 99*20.50 1.5390% 値 5年債(指標銘柄 16時35分 99*23.75 1.1785% ) 前営業日終 100*00.50 1.1220% 値 2年債(指標銘柄 15時57分 99*30.50 0.7740% ) 前営業日終 100*00.50 0.7420% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 168*14.00 170*23.00 限 Tノート先物12月 130*23.00 131*11.50 限 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が、追加緩和の具体的な手掛かりを示さず、ハ ト派色が薄まったとの受け止めから、欧州債券利回りが上昇し、米国債もつられた。 終盤の取引で、30年債 価格は1ポイント超下落。利回りは2.314 %と前日の2.236%から上昇し、一時4週間ぶりの高水準をつけた。 10年債 価格は20/32安。利回りは1.609%で、前日終盤の1 .539%から上昇した。 ドラギ総裁は、追加緩和を行う可能性を残し、資産買い入れの円滑な実施を確実にす るための選択肢を検討するよう指示したと明らかにした。 しかし、資産買い入れプログラムの期間延長について、理事会で討議しなかったとも 説明した。 クレディ・アグリコルの世界金利戦略部門責任者、デビッド・キーブル氏は「ECB が新たに追加緩和に踏み切ると表明せず、ハト派色が薄まったと受け止められるなどして 、ドイツ国債(価格)が弱含み、米国債にも波及した」と話した。 ドイツ10年債利回り が上昇してマイナス0.056%、30年債利 回り は0.516%に上昇した。 イタリア 、スペイン 、ポルトガル の10 年債利回りも一時、6─7ベーシスポイント(bp)上昇した。 3日終了週の米新規失業保険申請件数(季節調整済み)は25万9000件と、7月 中旬以来の少なさだった。 指標公表後、フェデラル・ファンド(FF)金利先物相場が織り込む月内の米利上げ 確率は前日終盤の15%から21%に上昇した。指標を受けて、長期国債の利回りもやや 上昇した。 来週は、米財務省が560億ドルの3・10・30年債入札を行う見通しだ。アクシ ョン・エコノミクスは、債券市場がこれら入札に備え始めた可能性を指摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 0.75 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -15.75 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -54.25 -0.50