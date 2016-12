UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝ウォンが軟調、地政学的な緊張高まる

(内容を更新しました) [ソウル 9日 ロイター] - アジア通貨市場では、ウォンが下 落。北朝鮮がこの日、5回目となる核実験を行ったと発表したことで朝 鮮半島における地政学的な緊張が高まり、利益確定の売りが出た。 欧州中央銀行(ECB)が、今後追加刺激策を講じる可能性を明確 に示唆しなかったことで、アジアの相対的な高金利状態がさらに強まる との観測が後退。他のアジア通貨も今週の上げ幅を削る展開となった。 ウォン は0.9%安。オフショアファンドによる売りが みられる。石油精製業者による決済需要のドル買い/ウォン売りも出て いるという。ソウル株には外国人投資家による売りが出ている。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の外為アナリストであるSeun gji Jeon氏は「ウォンはすでに通貨当局の売り介入に対する警戒感で下 方圧力にさらされていたが、この日の核実験により、短期的に一段の売 り圧力を受けるだろう」と述べた。 韓国銀行(中央銀行)はこの日、政策金利を予想通り1.25%に 据え置き、通貨のボラティリティーを注視していくと表明した。ただJe on氏は、核実験が今後どの程度ウォン安につながるかは不明だとし「わ れわれには学習効果がある」とも話した。 ウォンは、北朝鮮の1月6日の核実験から2月末までに3%超下落 していた。中国経済の鈍化や資金流出の増加が背景だった。だがその後 は回復し、アジア通貨で最も高いパフォーマンスを上げた。対ドルでの 上昇は年初来で6.8%。 この日も、「秋夕(チュソク、中秋節)」の休みを来週に控えての 国内輸出企業による決済需要から下げ幅を縮めた。国内金融市場は14 ―16日休場となる。 週間でみると、ウォンは1.8%高。株式市場への資金流入や輸出 業者による需要がウォン買いにつながった。7日には約1年4カ月ぶり の高値を付けた。 インドネシアルピア は1.3%高。外国人投資家が国債を 購入した。中銀は9月か10月の追加緩和の可能性を示唆しており、国 内債券からのキャピタルゲインが期待されている。 台湾ドル は1.0%高。外国人投資家が台湾株に買いを入 れた。 半面、フィリピンペソ は1.0%安。海外勢がマニラ株 の売りを出した。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.16 102.49 +0.32 Sing dlr 1.3525 1.3514 -0.08 Taiwan dlr 31.375 31.286 -0.28 Korean won 1097.91 1092.60 -0.48 Baht 34.74 34.68 -0.17 Peso 47.100 46.890 -0.45 Rupiah 13075 13060 -0.11 Rupee 66.56 66.41 -0.21 Ringgit 4.0630 4.0420 -0.52 Yuan 6.6748 6.6650 -0.15 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.16 120.30 +17.76 Sing dlr 1.3525 1.4177 +4.82 Taiwan dlr 31.375 33.066 +5.39 Korean won 1097.91 1172.50 +6.79 Baht 34.74 36.00 +3.63 Peso 47.10 47.06 -0.08 Rupiah 13075 13785 +5.43 Rupee 66.56 66.15 -0.61 Ringgit 4.0630 4.2935 +5.67 Yuan 6.6748 6.4936 -2.71