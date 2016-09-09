アジア株式市場サマリー（9日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［９日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2037.87 -25.86 -1.25 2048.94 2049.30 2029.46 前営業日終値 2063.73 台湾 加権指数 9164.88 -98.01 -1.06 9217.37 9217.37 9142.13 前営業日終値 9262.89 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5339.200 -46.551 -0.86 5385.800 5385.800 5332.400 指数 前営業日終値 5385.751
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