米金融・債券市場＝長期国債利回り2カ月超ぶり高水準、日銀政策めぐる報道など材料視

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 96*30.50 2.3931% 柄) 前営業日終 98*14.50 2.3220% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 98*13.00 1.6749% ) 前営業日終 98*30.00 1.6160% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*17.00 1.2225% ) 前営業日終 99*22.00 1.1900% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*30.00 0.7821% ) 前営業日終 99*30.25 0.7780% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 166*27.00 168*14.00 限 Tノート先物12月 130*11.50 130*23.00 限 米金融・債券市場では、国債価格が下落、長期国債の利回りは2カ月超ぶりの水準に 上昇した。日銀が中短期金利重視の緩和強化を検討するとのロイター報道などが材料とな った。 複数の関係筋によると、日銀は9月20─21日に議論する総括検証を踏まえ、金融 機関の収益減や生保・年金の運用難など副作用の要因になっている利回り曲線(イールド カーブ)の平たん(フラット)化の修正策を検討する。弊害が目立つ超長期金利の大幅低 下に比べ、景気刺激効果の高い中期金利などの抑制を重視するという。 これを受けて日本の20年国債 利回りは0.435%と5カ月ぶり水 準に上昇。同30年国債 利回りも0.515%に上昇した。 TD証券(ニューヨーク)のゲナディ・ゴールドバーグ氏は、日本国債のイールドカ ーブのフラット化の修正は米国債にとってマイナスの影響を及ぼす可能性があると指摘。 日本の長期国債利回りが上昇すれば日本の投資家にとっては投資妙味が増すため、邦人勢 による米国債の買いは反対にそがれる恐れがあると述べた。 日本の投資家が7月に購入した外国債は470億ドル相当と、2005年以降で2番 目に高い規模となっている。アナリストによると購入した債券の大半は米国債という。 終盤の取引で、10年債 は16/32安。利回りは1.673%と、前 日終盤の1.616%から上昇。一時1.678%と11週間ぶりの高水準となった。 30年債 は1ポイント超下落。利回りは2.392%と前日の2.32 2%から上昇した。 この日は米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言が相次いだが、全般的には利上げ の是非をめぐり、内部で意見がなお分かれていることが浮き彫りとなった。フェデラル・ ファンド(FF)金利先物が織り込む9月利上げの確率は30%と、前日の18%から上 昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 1.25 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -15.50 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -54.50 -0.25