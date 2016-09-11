〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧く ださい ［１２日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 12~16 3:00 ID 自動二輪車販売（前年比） Aug % 0 -27.6 Sep 12~16 3:00 ID 自動車販売（前年比） Aug % 0 12.5 Sep 12~30 11:30 IN 経常収支 Q2 bln 0 -0.30 Sep 12Sep 12:00 PL ＣＰＩ（前年比） Aug % 0 -0.90 12Sep 12:00 IN 鉱工業生産（前年比） Jul % 1.7 23 2.1 12Sep 12:00 IN ＣＰＩ（前年比） Aug % 5.50 27 6.07 12Sep 23:00 KR 失業率 Aug % 0 3.6 13Sep 1:30 AU ＮＡＢ企業景況感指数 Aug 0 8 13Sep 2:00 CN 鉱工業生産（前年比） Aug % 6.1 36 6.0 13Sep 2:00 CN 小売売上高（前年比） Aug % 10.3 33 10.2 13Sep 2:00 CN 固定資産投資（年初来、前年比） Aug % 8.0 28 8.1 13Sep 6:00 DE 卸売物価指数（前月比） Aug % 0 0.2 13Sep 6:00 DE 卸売物価指数（前年比） Aug % 0 -1.4 13Sep 6:00 DE ＣＰＩ確報値（前月比） Aug % 0.0 16 0.0 13Sep 6:00 DE ＣＰＩ確報値（前年比） Aug % 0.4 20 0.4 13Sep 6:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ確定値（前月比） Aug % -0.1 14 -0.1 13Sep 6:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ確定値（前年比） Aug % 0.3 16 0.3 13Sep 7:30 SE ＣＰＩ（前月比） Aug % 0.0 12 0.1 13Sep 8:00 ZA 経常収支（対ＧＤＰ比） Q2 % -3.80 12 -5.00 13Sep 8:30 GB ＣＰＩ（前月比） Aug % 0.4 20 -0.1 13Sep 8:30 GB ＣＰＩ（前年比） Aug % 0.7 28 0.6 13Sep 8:30 GB ＲＰＩ（前月比） Aug % 0.4 13 0.1 13Sep 8:30 GB ＲＰＩ（前年比） Aug % 1.8 17 1.9 13Sep 8:30 GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前月比） Aug % 0 0.1 13Sep 8:30 GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前年比） Aug % 0 1.9 13Sep 8:30 GB ＰＰＩ投入指数（前月比） Aug % 0.5 7 3.3 13Sep 8:30 GB ＰＰＩ投入指数（前年比） Aug % 8.1 8 4.3 13Sep 8:30 GB ＰＰＩ産出指数（前月比） Aug % 0.2 9 0.3 13Sep 8:30 GB ＰＰＩ産出指数（前年比） Aug % 1.0 10 0.3 13Sep 9:00 EZ 就業者数（前期比） Q2 % 0 0.3 13Sep 9:00 DE ＺＥＷ現況指数 Sep 56.0 17 57.6 13Sep 9:00 DE ＺＥＷ景気期待指数 Sep 2.5 27 0.5 13Sep 10:00 US 中小企業楽観度指数 Aug 0 94.60 13Sep 12:00 BR 小売売上高（前月比） Jul % -0.15 20 0.10 13Sep 12:00 PL 経常収支 Jul mln -439.00 14 -203.00 13Sep 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 0.8 13Sep 18:00 US 財政収支 Aug bln -108.00 8 -113.0 13Sep 22:45 NZ 経常収支（年間ベース） Q2 bln -6.74 7 -7.50 14Sep 6:30 IN ＷＰＩ （前年比） Aug % 4.01 22 3.55 14Sep 6:45 FR ＥＵ基準ＣＰＩ確定値（前年比） Aug % 0.4 13 0.4 14Sep 7:30 TH 中銀金利発表 % 0 1.50 14Sep 8:30 GB 失業者(ILO)方式 Jul % 4.9 28 4.9 14Sep 9:00 EZ 鉱工業生産（前年比） Jul % -0.7 19 0.4 14Sep 9:00 EZ 鉱工業生産（前月比） Jul % -0.9 28 0.6 14Sep 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 2457.8 14Sep 11:00 ZA 小売売上高（前年比） Jul % 2.0 10 1.7 14Sep 12:30 US 輸出物価 Aug % 0.1 11 0.2 14Sep 12:30 US 輸入物価 Aug % -0.1 28 0.1 14Sep 22:30 NZ 製造業ＰＭＩ Aug 0 55.8 14Sep 22:45 NZ ＧＤＰ（前期比） Q2 % 1.1 9 0.7 15Sep 1:30 AU 就業者数 Aug k 15.0 14 26.2 15Sep 1:30 AU 失業率 Aug % 5.7 14 5.7 15Sep 6:30 CH 中銀金利発表 % -0.75 31 -0.75 15Sep 8:30 GB 小売売上高（前月比） Aug % -0.4 18 1.4 15Sep 8:30 GB 小売売上高（前年比） Aug % 5.4 15 5.9 15Sep 9:00 EZ 貿易収支 Jul bln eur 26.5 6 29.2 15Sep 9:00 EZ ＣＰＩ改定値（前年比） Aug % 0.2 32 0.2 15Sep 9:00 EZ ＣＰＩ改定値（前月比） Aug % 0.1 18 -0.6 15Sep 11:00 GB 中銀金融政策委員会（金利発表） Sep % 0.25 59 0.25 15Sep 12:30 US 経常収支 Q2 bln -120.5 22 -124.7 15Sep 12:30 US 小売売上高（前月比、除自動車） Aug % 0.2 46 -0.3 15Sep 12:30 US 小売売上高（前月比） Aug % 0.0 52 0.0 15Sep 12:30 US ＰＰＩ（最終需要、前月比） Aug % 0.1 38 -0.4 15Sep 12:30 US ＰＰＩ（最終需要、前年比） Aug % 0.1 20 -0.2 15Sep 12:30 US ＰＰＩコア（最終需要、前月比） Aug % 0.1 34 -0.3 15Sep 12:30 US ＰＰＩコア（最終需要、前年比） Aug % 1.0 18 0.7 15Sep 12:30 US ニューヨーク州製造業業況指数 Sep -1.00 32 -4.21 15Sep 12:30 US フィラデルフィア連銀業況指数 Sep 1.7 35 2.0 15Sep 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 259 15Sep 13:15 US 鉱工業生産（前月比） Aug % -0.3 50 0.7 15Sep 13:15 US 設備稼働率 Aug % 75.7 40 75.9 15Sep 14:00 US 企業在庫 Jul % 0.1 27 0.2 15Sep 21:00 CL 中銀金利発表 % 3.50 9 3.50 16Sep 0:30 SG 非石油部門輸出（前年比） Aug % 0 -10.6 16Sep 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 181.1 16Sep 9:00 EZ 賃金 Q2 % 0 1.8 16Sep 9:00 EZ 労働コスト Q2 % 0 1.7 16Sep 10:30 RU 中銀金利発表 % 10.00 15 10.50 16Sep 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 367.770 16Sep 12:30 US ＣＰＩ（前月比） Aug % 0.1 50 0.0 16Sep 12:30 US ＣＰＩ（前年比） Aug % 1.0 35 0.8 16Sep 12:30 US ＣＰＩ（食品・エネルギー除く、前月比 Aug % 0.2 50 0.1 ） 16Sep 12:30 US ＣＰＩ（食品・エネルギー除く、前年比 Aug % 2.2 34 2.2 ） 16Sep 12:30 US 週平均実質所得 Aug % 0 0.6 16Sep 14:00 US ミシガン大消費者信頼感指数（速報） Sep 90.8 43 89.8 16Sep 20:00 US 海外投資家の米財務省証券投資額 Jul bln $ 0 -32.9 16Sep 20:00 US 対米証券投資ネット Jul bln $ 0 -202.8 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、NO= ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH= フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ９月１２日（月） 12:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＣＮＢＣに出演 12:05 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演 17:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がセミナーとフォーラムに参加 17:00 米財務省３年・１０年債入札 17:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 "The Economic Outlook and Monetary Policy Implications" ＯＰＥＣ月報 ◇休場 シンガポール ９月１３日（火） ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札 ドラギ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁が講演（伊トレント） 国連総会開幕 ◇休場 インド ９月１４日（水） 07:00 ユンケル欧州委員長が欧州議会で演説 07:30 タイ：中銀金利発表 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）国別エネルギー投資リポート ９月１５日（木） 06:30 スイス：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Sep 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Sep 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 東京ゲームショウ開幕（幕張メッセ、１８日まで） ◇決算予定 オラクル ◇休場 韓国、中国、台湾 ９月１６日（金） 06:00 ＥＵ首脳会議（スロバキア・ブラチスラバ）（英国は不参加、英離脱問題を討議） 10:30 ロシア：中銀金利発表 ◇休場 韓国、中国、台湾、香港 ９月１８日（日） 独ベルリン州議会選挙 ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here