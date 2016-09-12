13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。
＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------
●国内経済・指標関係
閣議・閣議後会見
08:50 7─9月期法人企業景気予測調査 10:20 国庫短期証券の発行予定額等 10:30 ２０年利付国債の入札発行 12:45 ２０年利付国債の入札結果 13:30 経済同友会代表幹事会見 15:15 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間）
９月１２日（月） ◇指標 12:00 インド：鉱工業生産 Jul 12:00 インド：ＣＰＩ Aug
◇イベント 12:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＣＮＢＣに出演 12:05 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演 17:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がセミナーとフォーラムに参加 17:00 米財務省３年・１０年債入札 17:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 "The Economic Outlook and Monetary Policy Implications" ＯＰＥＣ月報
◇休場 シンガポール
９月１３日（火） ◇指標 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Aug 06:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Aug 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Aug 08:00 南ア：経常収支 Q2 08:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Aug 08:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Aug 09:00 ユーロ圏：雇用統計（統計局） Q2 09:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Sep 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Aug 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 18:00 米：財政収支（財務省） Aug
◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札 ドラギ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁が講演（伊トレント） 国連総会開幕 ◇休場 インド
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