アジア株式市場サマリー（12日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１２日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1991.48 -46.39 -2.28 2003.67 2011.04 1991.47 前営業日終値 2037.87 台湾 加権指数 8947.06 -106.63 -1.18 9031.51 9031.51 8947.06 前営業日終値 9053.69 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5219.600 -119.582 -2.24 5339.200 5339.200 5215.000 指数 前営業日終値 5339.182
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