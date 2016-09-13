再送-13日の国内・海外経済指標と行事予定

(表組みを修正して再送します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 08:50 7─9月期法人企業景気予測調査 10:00 閣議・閣議後会見 10:20 国庫短期証券の発行予定額等 10:30 ２０年利付国債の入札発行 12:45 ２０年利付国債の入札結果 13:30 経済同友会代表幹事会見 15:15 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月１３日（火） ◇指標 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Aug 06:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Aug 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Aug 08:00 南ア：経常収支 Q2 08:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Aug 08:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Aug 09:00 ユーロ圏：雇用統計（統計局） Q2 09:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Sep 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Aug 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 18:00 米：財政収支（財務省） Aug ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札 ドラギ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁が講演（伊トレント） 国連総会開幕 ◇休場 インド