米金融・債券市場＝長短金利差拡大、ＦＲＢ理事講演受け足元の利上げ観測後退

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*31.50 2.3916% 前営業日終値 97*00.00 2.3910% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*15.50 1.6663% 前営業日終値 98*14.00 1.6710% 5年債(指標銘柄) 17時02分 99*20.50 1.1998% 前営業日終値 99*16.75 1.2240% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.50 0.7741% 前営業日終値 99*29.50 0.7900% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 166*25.00 166*27.00 Tノート先物12月限 130*16.00 130*11.50 米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)のブレイナード理事がFRBは 早過ぎる時期に金融刺激策を解消しないよう配慮する必要があるとの考えを示したことを 受け、長短金利差が約1カ月ぶりの水準に拡大した。 5年債と30年債の利回り格差 は119ベーシスポイント(bp)と なり、8月5日以来の水準に拡大した。終盤の取引で10年債 利回りは1. 670%で推移している。 ブレイナード理事はこの日の講演で、利上げを支持する前に個人消費の拡大を示す指 標とインフレ加速の兆しを確かめたいとの考えを表明。労働市場は一部エコノミストが指 摘するより完全雇用から遠い状態にある可能性もあり、「予防的に金融を引き締めること の論拠はそれほど強くない」ことを示している可能性があると述べた。 同理事の講演前からFRBが来週20─21日の連邦公開市場委員会(FOMC)で 利上げに動くとの観測は後退していたが、講演を受けFRBが今回利上げを決定するとの 見方は一段と弱まった。 BMOキャピタルマーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コ リ氏は「市場は現在は利上げのタイミングを推し量ろうとしており、年内利上げの可能性 はどの程度あるのか探ろうとしている」と指摘。長短金利差の拡大について、将来的な米 経済成長と物価上昇に対する信頼、もしくはFRBが低金利政策を長期間にわたり維持す る確率などを反映しているとの見方を示した。 CMEグループのFEDウオッチによると、FRBが今月20─21日のFOMCで 利上げに踏み切る確率は15%と、朝方の21%から低下。一方、12月13─14日の FOMCでの利上げ確率は59.3%と、朝方の54%から上昇した。 財務省がこの日に実施した200億ドルの9年11カ月物国債リオープン(銘柄統 合)入札は、直接入札者の落札比率が3.39%と、2011年2月以来の低水準となっ た。240億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが0.947%と、3月以来の高水準 となった。 財務省は13日に120億ドルの30年債入札を実施する。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 1.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -15.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -54.50 (unch)