8月末私募投信残高は前月比1.1％増の69兆円＝投資信託協会

[東京 13日 ロイター] - 単位:億円 2016年8月 2016年7月 対前月増 % 減 総合計(私募) a 設定 18,858 26,515 △ 7,656 △ 28.9 b 解約 9,920 10,586 △ 665 △ 6.3 解約率 1.4 1.6 - - c 償還 435 236 199 84.5 解約・償還 10,356 10,822 △ 466 △ 4.3 d 差引 8,503 15,693 △ 7,190 - e 運用等増減 △ 843 8,784 △ 9,627 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 7,660 24,477 △ 16,817 - 純資産総額 693,910 686,250 7,660 1.1 ファンド数 4,541 4,481 60 - 株式投信(私募) a 設定 16,589 23,866 △ 7,277 △ 30.5 b 解約 9,303 9,843 △ 540 △ 5.5 解約率 1.4 1.6 - - c 償還 347 186 160 86.0 解約・償還 9,650 10,029 △ 379 △ 3.8 d 差引 6,939 13,837 △ 6,897 - e 運用等増減 △ 567 8,801 △ 9,368 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 6,372 22,638 △ 16,265 - 純資産総額 656,137 649,765 6,372 1.0 ファンド数 3,956 3,924 32 - 公社債投信(私募) a 設定 2,269 2,649 △ 380 △ 14.3 b 解約 617 743 △ 126 △ 16.9 解約率 1.7 2.1 - - c 償還 89 50 39 79.0 解約・償還 706 793 △ 87 △ 10.9 d 差引 1,563 1,856 △ 293 - e 運用等増減 △ 276 △ 17 △ 259 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 1,288 1,839 △ 552 - 純資産総額 37,772 36,485 1,288 3.5 ファンド数 585 557 28 -