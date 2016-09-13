14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1530 日本商工会議所会頭会見 新規上場 串カツ田中 がマザーズに（公開価格3900円） 新規上場 カナミックネットワーク がマザーズに（公開価格3000円） 新規上場 デジタルアイデンティティ がマザーズに（公開価格1540円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月１３日（火） ◇指標 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Aug 06:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Aug 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Aug 08:00 南ア：経常収支 Q2 08:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Aug 08:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Aug 09:00 ユーロ圏：雇用統計（統計局） Q2 09:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Sep 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Aug 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 18:00 米：財政収支（財務省） Aug ◇イベント 09:00 ドラギ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁が講演（伊トレント） 17:00 米財務省３０年債入札 国連総会開幕 ◇休場 インド ９月１４日（水） ◇指標 （現地時間１４日）22:45 ＮＺ：経常収支 Q2 06:30 インド：ＷＰＩ Aug 06:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Aug 08:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Jul 09:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Jul 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：輸出入物価（労働省） Aug ◇イベント 07:00 ユンケル欧州委員長が欧州議会で演説 07:30 タイ：中銀金利発表 11:00 南ア：小売売上高 Jul 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）国別エネルギー投資リポート ◇休場 韓国