再送-UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝大半が下落、リンギは11週間ぶり安値

(インド市場の休場を追加します) [シンガポール 13日 ロイター] - アジア新興国通貨は13日、大半が下落し た。世界経済の成長をめぐる懸念のほか、中央銀行の自国経済を刺激する能力について懐 疑的見方が広がる中、投資家は慎重姿勢を強めている。 ブレイナード米連邦準備理事会(FRB)理事は12日の講演で、FRBは早過ぎる 利上げは避けるべきとの考えを示したが、アジア通貨の押し上げにはつながっていない。 マレーシアリンギ は11週間ぶりの安値に下落した。国内の株価 や 国債 の下落に追随した。マレーシアが休場だった12日には、世界的に追加の 金融刺激策に対して懐疑的な見方が広がり、リスク資産売りが優勢となった。フィリピン ペソ は、株式絡みの資金流出を背景に2カ月ぶりの安値水準をつけている。 韓国ウォン も軟調。地政学的な緊張感が高まっているほか、休場を控えて いることもあって、オフショアファンド勢が売っている。韓国市場は14―16日に休場 となる。 ブレイナードFRB理事のハト派発言にもかかわらず、投資家は来週の米連邦公開市 場委員会(FOMC)を前に、アジア新興国通貨の持ち高を縮小している。世界の中央銀 行は、景気支援の手段が尽きかけているのではないかとの見方も重しとなっている。 0630GMT(日本時間午後3時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *インド市場は休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.94 101.88 -0.06 Sing dlr 1.3601 1.3563 -0.28 Taiwan dlr 31.705 31.716 +0.03 Korean won 1117.99 1113.50 -0.40 Baht 34.88 34.94 +0.18 Peso 47.465 47.160 -0.64 Rupiah 13175 13097 -0.59 *Rupee 66.92 66.92 +0.00 Ringgit 4.1140 4.0675 -1.13 Yuan 6.6799 6.6805 +0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.94 120.30 +18.01 Sing dlr 1.3601 1.4177 +4.23 Taiwan dlr 31.705 33.066 +4.29 Korean won 1117.99 1172.50 +4.88 Baht 34.88 36.00 +3.21 Peso 47.47 47.06 -0.85 Rupiah 13175 13785 +4.63 Rupee 66.92 66.15 -1.14 Ringgit 4.1140 4.2935 +4.36 Yuan 6.6799 6.4936 -2.79