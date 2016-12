UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、供給増や日銀政策めぐる不安で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 95*16.00 2.4634% ) 前営業日終値 96*29.00 2.3950% 10年債(指標銘柄 16時58分 97*29.50 1.7288% ) 前営業日終値 98*14.00 1.6720% 5年債(指標銘柄) 17時04分 99*13.25 1.2471% 前営業日終値 99*20.00 1.2030% 2年債(指標銘柄) 17時01分 99*28.75 0.8023% 前営業日終値 99*30.50 0.7740% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 165*09.00 166*25.00 Tノート先物12月限 129*31.50 130*16.00 米金融・債券市場では、国債入札に加え社債発行が相次ぐなか国債価格が下落、長期 債利回りは約3カ月ぶりの水準に上昇した。日銀など各国中銀の金融政策をめぐる不安も 相場の圧迫要因となった。 120億ドルの29年10カ月債リオープン(銘柄統合)入札は、応札倍率が2.1 3倍と2月以来の低水準となったほか、最高落札利回りは2.475%と、前回8月の入 札の2.274%を上回り、英国が欧州連合(EU)離脱を決めた6月に実施された入札 の水準に並んだ。 またIFRによると、社債発行ではネットワーク機器のシスコシステムズ や ドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンス が数十億ドル規模の社債 を発行した。 クレディ・アグリコル(ニューヨーク)の国債トレーディング部部長、ダン・マルホ ランド氏は「この日は国債、社債など供給が膨らんだため、市場で売りが出た」と述べた 。 こうしたなか、各国中銀の金融政策をめぐる不安も引き続き圧迫要因となった。日本 国債の利回り格差拡大につれる形で長期国債は過去1カ月間さえない動きが続く。関係筋 によると、日銀は金融機関の収益減や生保・年金の運用難など副作用の要因になっている 利回り曲線の平たん化の修正策を検討している。 10年債 価格は18/32安。利回りは一時1.752%と6月3日以 来の高水準となった。30年債 価格は1─16/32安。利回りは一時2. 488%と6月23日以来の高水準。 2年債と30年債の利回り格差 は168ベーシスポイント(bp)と なり、7月1日以来の水準に拡大。5年債と30年債の利回り格差 も12 3bpと8月5日以来の水準に拡大した。 市場では15日の小売売上高や16日の消費者物価指数(CPI)が注目されている 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 0.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -17.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -55.75 (-0.75)