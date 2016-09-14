〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

［東京 １４日 ロイター］ - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

＜１０：１６＞ 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

日銀は午前１０時１０分、国債買い入れを通告した。対象は「残存１年超３年以下」（買入予定額４０００億円）、「同３年超５年以下」（同４２００億円）、「同１０年超２５年以下」（同２０００億円）、「同２５年超」（同１２００億円）の４本。

日銀買い入れはほぼ事前予想通り。相場への影響も限られている。

＜１０：０８＞ イールドカーブがスティープ化、超長期国債の買い入れ抑制観測

超長期金利が急上昇。２０年債利回りが一時０．４９５％と３月１４日以来、３０年債利回りが０．６０５％と３月１７日以来、４０年債利回りが０．６７０％と３月１１日以来の高水準を付けた。イールドカーブはスティープ化している。

日銀が包括的検証で超長期国債の買い入れを抑制すると観測から、短期筋の売りが出ている。「６日に３０年債、１３日に２０年債の超長期国債の入札を終えたばかりであるだけに、在庫を抱える短期筋から投げ売りが出ている」（国内金融機関）という。

＜０９：０５＞ 国債先物が続伸で寄り付く、20年債は半年ぶり0.490％に上昇

国債先物中心限月１２月限は前営業日比２２銭高の１５１円７０銭と続伸して寄り付いた。日銀が包括的検証を受けて、マイナス金利政策を軸にした緩和強化策を検討しているとの報道を受けて、買いが先行した。高寄り後は水準をやや切り下げた。

現物市場は中期ゾーンがしっかりと推移。一方、超長期ゾーンが軟調。日銀がマイナス金利の深掘りとともに、超長期国債の買い入れを抑制すると観測から超長期に売りが出た。２０年利付国債利回りは同５ｂｐ高い０．４９０％と３月１４日以来の水準に上昇した。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同変わらずマイナス０．０２０％。

市場では、「日銀包括検証後の政策枠組みの報道に反応。超長期金利が上昇しているが、日銀が金利上昇をどの水準まで容認するのか見えない。長期金利の均衡点が定まらない限り、ボラティリティが高い相場が続くのではないか」（証券）との声が出ている。

１０年最長期国債利回り（長期金利）は前営業日比１ｂｐ上昇のマイナス０．０１０％での寄り。

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