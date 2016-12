UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝総じて下落、主要中銀の政策効果に疑念

(情報を更新しました) [シンガポール 14日 ロイター] - アジア新興国通貨はマレーシアリンギMYR= MYとインドネシアルピア 主導で下落。各国中銀の金融政策をめぐる疑念から世 界的に債券価格が下落する中、高利回り資産が売られている。 ただ、中国人民元 は香港のオフショア市場での借り入れコスト高を背景に 上昇している。 リンギは原油価格の下落に圧迫され、この3カ月余りで最も安い水準を付けた。ルピ アは国内株式市場で海外勢の売りが出る中、約2週間ぶりの安値。 フィリピンペソも株式市場からの資金流出が続き、1ドル=47.66ペソと2月2 4日以来の安値に下落した。 主要中銀の緩和策の効果に懸念が高まっており、債券利回りが上昇。アジア株式市場 は6週間ぶりの安値近辺で推移している。 OANDAの外為シニアトレーダー、スティーブン・イネス氏は「欧州と日本の量的 緩和が後退した場合に大きな影響を受けやすい一部の資産に売りが出ている。今われわれ が目にしているのは氷山の一角かもしれない」と指摘した。 0530GMT(日本時間午後2時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。なお、韓国市場は祝日のため、14日から16日まで休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.96 102.59 -0.36 Sing dlr 1.3661 1.3668 +0.05 Taiwan dlr 31.690 31.706 +0.05 *Korean won 1118.80 1118.80 0.00 Baht 34.94 34.90 -0.13 Peso 47.575 47.455 -0.25 Rupiah 13220 13165 -0.42 Rupee 66.97 66.92 -0.08 Ringgit 4.1240 4.1050 -0.46 Yuan 6.6706 6.6798 +0.14 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.96 120.30 +16.84 Sing dlr 1.3661 1.4177 +3.78 Taiwan dlr 31.690 33.066 +4.34 Korean won 1118.80 1172.50 +4.80 Baht 34.94 36.00 +3.03 Peso 47.58 47.06 -1.08 Rupiah 13220 13785 +4.27 Rupee 66.97 66.15 -1.22 Ringgit 4.1240 4.2935 +4.11 Yuan 6.6706 6.4936 -2.65