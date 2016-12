米金融・債券市場＝長短金利差、約2カ月ぶりの水準に拡大

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時48分 95*27.00 2.4467% 前営業日終値 95*11.50 2.4700% 10年債(指標銘柄) 15時47分 98*07.00 1.6959% 前営業日終値 97*28.00 1.7340% 5年債(指標銘柄) 15時46分 99*19.75 1.2047% 前営業日終値 99*12.25 1.2540% 2年債(指標銘柄) 15時21分 99*31.25 0.7620% 前営業日終値 99*28.50 0.8060% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 165*28.00 165*09.00 Tノート先物12月限 130*14.00 129*31.50 米金融・債券市場では、30年債と5年債の利回り格差が125ベーシスポイント( bp)と、7月1日以来の水準に拡大した。 米長期債は過去1カ月にわたりアンダーパフォームしてきたが、こうしたなか、日銀 は20─21日の金融政策決定会合でマイナス金利付き量的・質的金融緩和(QQE)政 策の枠組みを修正する可能性があることが複数の関係筋の話で明らかになった。具体的に は、金利のゾーン別の下がり具合で緩和度合いを示す手法が検討対象の1つになっており 、合わせてマイナス金利の深掘りや購入する国債年限の調整などで利回り曲線(イールド カーブ)の修正を促す見通し。 DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「す べては日本発の動きだ」としている。 米国では12日、連邦準備理事会(FRB)のブレイナード理事がFRBは早過ぎる 時期に金融刺激策を解消しないよう配慮する必要があるとし、ハト派的なスタンスを維持 。FRBが20─21日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げに踏み切る公算は小 さいとの見方が強まった。 市場では米利上げの時期を探る動きが続いているが、11月のFOMCは米大統領選 挙の直前となるため、12月のFOMCで利上げが決定される公算が大きいとの見方が大 勢となっている。 こうしたなか市場は15日の小売売上高、16日の消費者物価指数(CPI)に注目 。この日発表の8月の輸出入物価指数は債券市場にほとんど影響を及ぼさなかった。 10年債 利回りは終盤の取引で1.69%近辺と、前日終盤の1.73 %から低下して推移している。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (+2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 0.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -56.00 (-0.50)