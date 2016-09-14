TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（15日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 米8月輸入物価0.2％下落、半年ぶりマイナス > 原油先物2％安、石油製品の在庫積み上がりで地合い悪化 > 米金融機関、リストラ不十分 事業モデル変革必要＝マッキンゼー > 欧州委員長、施政方針演説でＥＵ結束呼びかけ 中東支援の新基金発表 > オバマ米大統領、対ミャンマー制裁追加緩和の用意表明 > ＦＲＢ議事要旨、予見可能性の改善には必ずしも寄与せず＝論文 > シカゴ日経平均先物（14日） > 米国株式市場＝エネルギー株売られ下落、アップルは年初来高値 > 米金融・債券市場＝長短金利差、約2カ月ぶりの水準に拡大 > 欧州市場サマリー（14日） > 英中銀、ブレグジットの準備調整役を任命 > 欧州株式市場＝5営業日続落、エネルギーと高級ブランドに売り > ロンドン株式市場＝4日ぶり反発、鉱業株に買い > 英ＥＵ離脱の移行期間、2年では不十分 銀行幹部が主張 > 米経済は年末に向け加速、その後も堅調に推移＝カナダ中銀上級副総裁 > ユーロ圏金融・債券市場＝取引終盤に利回り低下、格好の買い機会 > 米原油在庫、55.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：380.0万バレル増） > 米国株式市場・序盤＝横ばいで始まる > ＥＣＢ、インフレ目標の解釈には柔軟性必要＝オランダ中銀総裁 > 英5月─7月失業率変わらず、ＥＵ離脱決定の影響軽微 賃金は鈍化 > 東南アジア株式＝大半が下落、債券利回り上昇で > ＥＣＢ、追加刺激策は副作用のリスクも＝オランダ中銀総裁 > 中国の8月新規人民元建て融資、前月から急拡大 企業投資は低調 > ＥＣＢ、インフレ目標の解釈には柔軟性必要＝オランダ中銀総裁 > 中国人民銀、8月は1919億ドルの外貨売り越し 半年ぶり高水準 > 中銀は低金利に適応を、物価目標達成急げば悪影響も＝ＢＩＳ幹部

◆企業関連ニュース > 米アップルが年初来高値更新、時価総額6000億ドル台回復 > バイエルがモンサント買収で合意、660億ドルに引き上げ > 伊モンテ・パスキ、次期ＣＥＯにマルコ・モレリ氏 会長退任へ > 米コムキャスト傘下ＮＢＣＵ、リオ五輪で2.5億ドルの利益 > インタビュー：武田薬、海外での買収機会模索 パイプライン強化へ＝ウェバー社長 > 米マイランＣＥＯ、下院委員会で21日証言 「エピペン」値上げで > 米フォード、すべての小型車生産を米国からメキシコに移管へ＝ＣＥＯ > 中国でサムスン「ギャラクシーノート７」リコール、航空機内利用も禁止 > BUZZ-外株：米フリーポート4％安、モルガンＳが「アンダーウエート」に下げ > 米投資銀ラザード、加ベラス・パートナーズを買収 > アラガン、乾癬治験薬など開発の米ビテ買収へ 6.4億ドル > 米シティ、市場関連収入が想定上回る＝ガースパッチＣＦＯ > ウーバー、ピッツバーグで自動運転車試験 将来運転手代替も > BUZZ-外株：ハーバライフ5.5％高、アイカーン氏が非公開化を主張 > ツイッター、アップルやアマゾン向けに動画逐次再生アプリ > BUZZ-外株：米アップルに買い、時価総額再び6000億ドルに迫る > BUZZ-外株：米コーチが半年ぶり安値、モルガンＳが「アンダーウエート」に下げ > 米Ｗファーゴのファンド管理部門、ＳＳ＆Ｃテクノロジーズに売却へ > 米ＵＰＳ、年末商戦向けに9.5万人を臨時雇用へ > BUZZ-外株：米百貨店メーシーズ寄り前2％高、シティが「買い」推奨