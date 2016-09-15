16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 月例経済関係閣僚会議、月例経済報告 iPhone7発売 0800 ９月ロイター企業調査 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1400 辺野古埋め立てをめぐる高裁判決 1500 生保協会長会見 新規上場 ノムラシステムコーポレーション がジャスダックに（公開価格96 0円） 市場変更 イー・ガーディアン が東証１部に マザーズから 東証１部指定 アドソル日進 東証２部から ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月１５日（木） （現地時間１５日）22:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q2 01:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Aug 08:30 英：小売売上高（国立統計局） Aug 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Jul 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Aug 12:30 米経常収支（商務省） Q2 12:30 米：小売売上高（商務省） Aug 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Aug 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Sep 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Sep 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Aug 14:00 米：企業在庫（商務省） Jul ８月欧州自動車販売 ◇イベント 06:30 スイス：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Sep 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Sep 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 東京ゲームショウ開幕（幕張メッセ、１８日まで） ◇決算予定 オラクル ◇休場 韓国、中国、台湾 ９月１６日（金） 09:00 ユーロ圏：労働コスト Q2 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Aug 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Sep 20:00 米：対米証券投資（財務省） Jul ◇イベント 06:00 ＥＵ首脳会議（スロバキア・ブラチスラバ）（英国は不参加、英離脱問題を討議 ） 10:30 ロシア：中銀金利発表 ◇休場 韓国、中国、台湾、香港