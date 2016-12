UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝下落、インドルピーは切り下げ観測で軟調

(内容を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 下落。世界の金融政策をめぐり経済成長を差支える効果への懸念が浮上しており、投資家 は引き続きリスク資産に対して慎重になっている。原油価格の下落も弱材料。 インドルピー は軟調。商工省が輸出を促進するためにルピー切り下げを提案 するとのCNBCテレビ18の報道が嫌気された。ただ、その後商工相がこれを否定した ことから、下げ幅をやや縮めた。 フィリピンペソ は約7カ月ぶり安値。株式市場から資金が流出している。 マレーシアリンギ は、債券価格が下落する中で売られた。オーバーナイトで 原油価格が下落したことも売りにつながった。 インドネシアルピア は底堅い。この日発表された8月の輸出と輸入は23カ 月連続で前年比マイナスとなったが、予想ほど大幅な減少にはならなかった。 0605GMT(日本時間午後3時5分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。なお、中国、韓国、台湾の各市場は祝日で休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.28 102.43 +0.14 Sing dlr 1.3661 1.3636 -0.18 *Taiwan dlr 31.689 31.689 0.00 *Korean won 1118.80 1118.80 0.00 Baht 34.90 34.90 -0.01 Peso 47.670 47.475 -0.41 Rupiah 13160 13202 +0.32 Rupee 67.02 66.89 -0.19 Ringgit 4.1290 4.1210 -0.19 *Yuan 6.6734 6.6734 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.28 120.30 +17.62 Sing dlr 1.3661 1.4177 +3.78 Taiwan dlr 31.689 33.066 +4.35 Korean won 1118.80 1172.50 +4.80 Baht 34.90 36.00 +3.15 Peso 47.67 47.06 -1.28 Rupiah 13160 13785 +4.75 Rupee 67.02 66.15 -1.29 Ringgit 4.1290 4.2935 +3.98 Yuan 6.6734 6.4936 -2.69