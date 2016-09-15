TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（16日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 米ＦＲＢ、スワップ協定に基づく週間資金供給額は600万ドル > 米ＦＲＢのストレステスト、銀行団体が「違法な公算」と指摘 > ＥＵサミット控え独仏首脳が会談、英離脱後の改革の重要性で一致 > EXCLUSIVE-世界の中銀がサイバー防衛対策で作業部会、国際規定の策定目指す > 米ＦＲＢ、87億ドルの政府機関ＭＢＳ買い入れ＝ＮＹ連銀 > 北朝鮮、米国の「挑発」に新たな攻撃仕掛ける用意＝外相 > 原油先物上昇、ガソリン・米国株高受け > ＥＣＢ、出資割合に応じた債券購入維持する必要＝独連銀総裁 > トランプ氏、4％の成長目標設定へ 2500万人の雇用創出を約束 > 米小売売上高、8月は予想超える落ち込み 内需減速を示唆 > 22日に110億ドルの10年物ＴＩＰＳリオープン入札を実施＝米財務省 > 米経済成長率、第3四半期は＋3.0％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > 米7月企業在庫は横ばい、売上高0.2％減 > オバマ米政権、外国税額控除を制限へ 企業の税逃れ対策を強化 > 〔ロイター調査〕12月の米利上げ確率強まる エコノミストら、70％見込む > 英中銀、金融政策据え置き 年内追加利下げに含み > 米9月ＮＹ州製造業業況指数は-1.99に上昇、雇用・新規受注はさえず > 英政府、中国出資の原発新設計画を条件付きで承認 今後の規制強化 > カナダ家計債務の対所得比率、第2四半期は過去最高 > 米9月フィラデルフィア連銀業況指数は12.8に上昇、昨年2月以来の高水準 > 米新規失業保険申請件数、予想ほど増えず 労働市場に堅調さ > 米8月の鉱工業生産は─0.4％、予想超える落ち込み 公益下押し > スイス中銀、金利据え置き フランは大幅に過大評価と主張 > 米7月企業在庫は横ばい、売上高0.2％減 > 米8月ＰＰＩ横ばい、エネルギーと貿易サービス値下がり 基調的物価は上昇

◆企業関連ニュース > 米オラクル、6─8月期は1.7％増収 クラウド事業好調 > 物言う株主、Ｗファーゴに会社分割検討を提案 > ウエスチングハウスの原子炉設計、来年第1四半期に英当局認可へ > ＦＣＡ、世界で190万台リコールへ エアバッグに問題 > テスラがエネルギー貯蔵システム受注、米変電所に設置 > 中国百度、加州で自動運転車試験の免許取得 「近く」開始へ > 米モンサント格付けを「ＢＢＢ」に引き下げ＝Ｓ＆Ｐ > BUZZ-外株：米アップル急上昇、利益確定売りの可能性 > 東芝出資の英ニュージェン、原発新設に最大150億ポンド調達検討 > BUZZ-外株：アップル半導体メーカー高い、ｉＰｈｏｎｅ７の滑り出し好調 > 米ダラー・ゼネラル、1万人採用へ 事業拡充計画の一環 > BUZZ-外株：米銀Ｗファーゴ下落、米検察当局が販売慣行調査 > 中国のテスラの死亡事故、遺族は運転支援機能が原因と主張 > 製薬テバ、インテルと協業 ハンチントン病向け装着型機器開発へ > パンドラ、新音楽配信サービス開始 月4.99ドルでシェア拡大狙う > BUZZ-外株：独シーメンスに買い、利益上振れを示唆したＣＥＯ発言を好感 > BUZZ-外株：アップル上昇続く、「ｉＰｈｏｎｅ７プラス」初回出荷分完売で > 日立の英原発子会社ホライズン、外資めぐる新規制の影響ないと表明 > BUZZ-外株：米グッドイヤー寄り前3.5％高、増配など最大40億ドルの株主還元実施へ > BUZZ-外株：米コグニザント寄り前1.2％安、ゴールドマンが買い推奨取り下げ > 英インフォーマ、米ペントンを15.6億ドルで買収へ