UPDATE 1-米金融・債券市場＝長短利回り格差拡大、弱い小売売上高で目先の利上げ観測一層後退

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*12.00 2.4696% 前営業日終値 95*29.00 2.4440% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*06.50 1.6977% 前営業日終値 98*09.50 1.6870% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*23.00 1.1836% 前営業日終値 99*21.00 1.1970% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.00 0.7338% 前営業日終値 99*31.50 0.7580% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 165*13.00 165*28.00 Tノート先物12月限 130*14.50 130*14.00 米金融・債券市場では、5年債と30年債との利回り格差 が130ベ ーシスポイント(bp)に拡大し、6月27日以降2カ月半で最大となった。米小売売上 高が予想以上に落ち込んだことで、米連邦準備理事会(FRB)が来週の連邦公開市場委 員会(FOMC)で利上げに踏み切るとの見方が一段と後退した。日銀が長期国債の買い 入れを減らすのではないかとの思惑も利回り曲線のスティープ化につながった。 8月の小売売上高は前月比0.3%減と、市場予想の0.1%減を超える落ち込みと なった。自動車など多岐にわたる分野が低調で、内需減速の兆候を示唆する内容となった 。 ドイツ銀プライベート・ウエルス・マネジメント(ニューヨーク)のゲーリー・ポラ ック氏は「小売統計は予想よりも弱い内容で、米連邦準備理事会(FRB)による9月利 上げの可能性を押し下げるものだ」と述べた。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む9月利上げの確率は 前日の15%から12%へと低下した。 その他の経済指標では、週間の新規失業保険件数が予想ほど増えず、労働市場の底堅 さを示したほか、8月の卸売物価指数(PPI)指数は、変動の大きい食品とエネルギー 、貿易サービスを除いたコア指数が前月比0.3%上昇、前年同月比では1.2%上昇と 、2014年12月以来の大幅な伸びとなった。翌16日は8月の消費者物価指数(CP I)が発表される。 10年債 は4/32安、利回りは1.70%に上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 1.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -56.50 (-0.50)