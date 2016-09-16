UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（16日）＝5本、17億0265万円

(設定額を追加しました) ファンド ダイワ日本株ニュートラル・ファンド２０１６─０９ 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 ２００億円 額 設定額 １６億９８６５万円 販売会社 大和証券 ファンド ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型） 名 （為替ヘッジあり／年２回決算型） 運用会社 ＮＮインベストメント・パートナーズ 設定上限 各５００億円（自己設定） 額 設定額 各１００万円 販売会社 三井住友信託銀行 ファンド ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） 名 （為替ヘッジあり／資産成長型） 運用会社 ＮＮインベストメント・パートナーズ 設定上限 各５００億円（自己設定） 額 設定額 各１００万円 販売会社 三井住友信託銀行