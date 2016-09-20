再送-指標予測＝8月貿易収支、2023億円で3カ月連続の黒字

(以下の記事は１６日に配信しました。)

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［東京 １６日 ロイター］ - ロイターが民間調査機関の予測をまとめたところ、８月の貿易収支（原数値）の予想中央値は２０２３億円の黒字（前年同月は５６７５億円の赤字）だった。黒字は３カ月連続。財務省が２１日に発表する。 輸出の予測中央値は前年比マイナス４．８％、輸入の予測中央値は前年比マイナス１７．８％。「輸出価格が素材を中心に弱含んだことなどから輸出金額は前年比で減少するものの、資源価格の低迷で輸入金額の前年比大幅マイナスが続き、貿易収支は前年から改善する見込み」（みずほ総研の有田賢太郎・主任エコノミスト）との指摘がある。

輸出（％） 輸入（％） 収支（億円）

予測中央値 -4.8 -17.8 2023

最大値 -3.0 -13.8 3994

最小値 -10.2 -20.0 42

調査回答社数 17 17 17