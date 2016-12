UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝反発、予想下回る米指標受け　週間では下落

(内容を更新しました) [シンガポール 16日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 上昇に転じている。前日発表された8月の米小売売上高が前月比0.3%減と、市場予想 を超える落ち込みとなったことで、短期的な米利上げ観測が後退した。 インドネシアルピア は、国債価格の上昇を手がかりに買われた。タイバーツ も上昇。外国人投資家が株式を買い越した。 クレディ・スイスのシニア外為投資ストラテジスト、Heng Koon How氏は「短期的に みて、アジア通貨の米ドルに対する下落は若干行き過ぎのように思える」と指摘。「アジ ア通貨の反発は限定的なものとなるだろう。引き続き、年内の米利上げがあるかどうかに 注目が集まることになる」と述べた。 アジア通貨は、前週比では下落となる見通し。主要中銀の金融政策の効果を疑問視す る見方が広がった。 ウォン は1.8%安。1週間の下げとしては7カ月ぶりの大きさ。北朝鮮 の核実験による地政学的緊張が高まっている。 マレーシアリンギ は1.6%安。国債利回りが大幅上昇し、原油価格が下落 したことで原油・ガス関連の収入に対する懸念が強まった。 フィリピンペソ は1.3%安。3週連続でのマイナスで、株式市場からの 資金流出が引き続き嫌気された。 台湾ドル は0.6%安。外国人投資家が台湾株を売却した。 インドルピー は0.3%安。商工省が輸出を促進するためにルピー切り下げ を提案すると15日に報道されたことが嫌気された。ただ、その後商工相がこれを否定し たことから、下げ幅をやや縮めた。 多くの市場は週明け19日、休場となる。 0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。なお、中国、マレーシア、韓国、台湾の各市場は祝日で休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.98 102.08 +0.10 Sing dlr 1.3626 1.3624 -0.01 *Taiwan dlr 31.689 31.689 0.00 *Korean won 1118.80 1118.80 0.00 Baht 34.83 34.91 +0.24 Peso 47.800 47.695 -0.22 Rupiah 13138 13170 +0.24 Rupee 66.87 67.02 +0.22 *Ringgit 4.1340 4.1340 0.00 *Yuan 6.6734 6.6734 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.98 120.30 +17.96 Sing dlr 1.3626 1.4177 +4.04 Taiwan dlr 31.689 33.066 +4.35 Korean won 1118.80 1172.50 +4.80 Baht 34.83 36.00 +3.37 Peso 47.80 47.06 -1.55 Rupiah 13138 13785 +4.92 Rupee 66.87 66.15 -1.07 Ringgit 4.1340 4.2935 +3.86 Yuan 6.6734 6.4936 -2.69