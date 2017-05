米金融・債券市場＝短期債中心に利回り上昇、イールドカーブフラット化

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*28.00 2.4452% 前営業日終値 95*10.00 2.4730% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*07.50 1.6943% 前営業日終値 98*05.00 1.7030% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.25 1.2016% 前営業日終値 99*22.25 1.1880% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.75 0.7702% 前営業日終値 100*00.75 0.7380% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 165*21.00 165*13.00 Tノート先物12月限 130*13.00 130*14.50 米金融・債券市場では、短期債を中心に利回りが上昇し、イールドカーブ(利回り曲 線)がフラット化した。8月の米消費者物価指数(CPI)の上昇率が予想を上回ったこ とで年内に利上げが実施されるとの観測が高まったことが背景。 終盤の取引で10年債 利回りは1.70%近辺で推移。朝方のCPI統 計発表前は1.67%で推移していた。 8月のCPIは前月比0.2%、前年同月比1.1%それぞれ上昇。市場予想は前月 比0.1%、前年比1.0%の上昇だった。食品やエネルギーを除くコアCPIは前月比 0.3%上昇と、2月以来の大きな伸びとなった。前年比では2.3%上昇、7月の2. 2%から上昇率が拡大した。 前日発表の8月の小売売上高が予想を超える落ち込みとなったことで連邦準備理事会 (FRB)が年内に利上げに踏み切るとの観測は後退していたが、この日のCPI統計を 受けこうした観測が再び高まった。 D・Aダビットソン(シアトル)の債券トレーディング担当バイスプレジデント、メ アリー・アン・ハーレー氏は今回のCPI統計について、「金融政策の正常化に向けFR Bの背中を押す新たな確証となった」としている。 FRBは来週20─21日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)では利上げは見送 るとの見方が大勢となるなか、年内利上げの有無を見極めようと、市場では会合後に発表 されるFOMC声明に注目が集まっている。ハーレー氏は「FOMC声明の文言に変更が あり、12月に何らかの決定を下す公算があることが示唆される可能性がある」と述べた 。 CMEグループのフェドウォッチ・ツールによると、市場が織り込む12月利上げの 確率は51.2%と、前日の47.5%から上昇した。 米物価上昇率が予想を上回ったことで、スティープ化が続いていたイールドカーブは この日はフラット化。5年債と30年債の利回り格差 は123.70ベー シスポイント(bp)と、前日につけた2カ月半ぶりの高水準の130bpから縮小した 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 1.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -17.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -56.25 (+0.25)