〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧く ださい ［１９日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 19Sep 8:00 EZ 経常収支（季調後） Jul bln 0 28.2 19~30 11:30 IN 経常収支 Q2 bln 0 -0.30 Sep 19Sep 12:00 PL 小売売上高（前年比） Aug % 4.45 14 2.00 19Sep 14:00 US ＮＡＨＢ 住宅市場指数 Sep 60 32 60 20Sep 6:00 DE 生産者物価指数（前月比） Aug % 0.0 12 0.2 20Sep 6:00 DE 生産者物価指数（前年比） Aug % -1.5 11 -2.0 20Sep 12:30 US 住宅着工許可件数 Aug mln 1.170 34 1.144 20Sep 12:30 US 住宅着工件数 Aug mln 1.191 50 1.211 20Sep 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 0.4 21Sep 4:00 MY ＣＰＩ（前年比） Aug % 0 1.1 21Sep 8:00 ZA ＣＰＩ（前年比） Aug % 5.90 14 6.0 21Sep 8:30 GB 公的部門純借入額（国有銀除く） Aug bln GB 10.050 14 -0.977 21Sep 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 2500.5 21Sep 21:00 NZ 中銀金利発表 % 2.00 16 2.00 22Sep 7:00 MY 外貨準備 2wk bln $ 0 97.5 22Sep 7:00 ID 中銀金利発表 % 0 5.25 22Sep 8:00 NO 中銀金利発表 % 0.50 16 0.50 22Sep 8:00 PH 中銀金利発表 % 0 3.00 22Sep 8:00 TW 輸出受注 Aug % 0 -3.40 22Sep 11:00 TR 中銀金利発表 % 0 7.50 22Sep 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 260 22Sep 12:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Aug 0 0.27 22Sep 13:00 ZA 中銀金利発表 % 7.00 28 7.00 22Sep 13:00 US 住宅価格指数（前月比） Jul % 0 0.2 22Sep 13:00 US 住宅価格指数 Jul 0 234.8 22Sep 14:00 US ＣＢ景気先行指数 Aug % 0.0 27 0.4 22Sep 14:00 US 中古住宅販売戸数（年率） Aug mln 5.45 46 5.39 22Sep 14:00 US 中古住宅販売戸数（前月比） Aug % 1.1 20 -3.2 23Sep 5:00 SG ＣＰＩ（前年比） Aug % 0 -0.70 23Sep 7:00 FR 総合ＰＭＩ速報値 Sep 51.4 6 51.9 23Sep 7:00 FR サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 51.9 14 52.3 23Sep 7:00 FR 製造業ＰＭＩ速報値 Sep 48.4 13 48.3 23Sep 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 180.7 23Sep 7:30 DE 総合ＰＭＩ速報値 Sep 53.4 11 53.3 23Sep 7:30 DE 製造業ＰＭＩ速報値 Sep 53.1 23 53.6 23Sep 7:30 DE サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 52.1 23 51.7 23Sep 8:00 EZ サービスＰＭＩ速報値 Sep 52.8 34 52.8 23Sep 8:00 EZ 製造業ＰＭＩ速報値 Sep 51.5 34 51.7 23Sep 8:00 EZ 総合ＰＭＩ速報値 Sep 52.8 23 52.9 23Sep 8:00 PL 失業率 Aug % 8.5 14 8.6 23Sep 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 371.280 23Sep 12:30 CA 小売売上高（前月比） Jul % 0.1 15 -0.1 23Sep 13:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（速報値） Sep 51.9 14 52.0 25Sep 21:45 NZ 貿易収支（年間） Aug bln 0 -3.03 26Sep 5:00 SG 製造業生産（前年比） Aug % 0 -3.6 26~29 6:00 DE 輸入物価（前月比） Aug % 0 0.1 Sep 26~29 6:00 DE 輸入物価（前年比） Aug % 0 -3.8 Sep 26Sep 8:00 DE ＩＦＯ業況指数 Sep 0 106.2 26Sep 8:00 DE ＩＦＯ現況指数 Sep 0 112.8 26Sep 8:00 DE ＩＦＯ期待指数 Sep 0 100.1 26Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数（前月比） Aug % 0 12.4 26Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数（年率） Aug mln 0.595 7 0.654 26Sep 14:30 US ダラス連銀製造業景況指数 Sep 0 -6.20 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、NO =ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH =フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ９月２０日（火） 01:30 豪中銀議事要旨 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、２１日まで） ９月２１日（水） 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 21:00 ニュージーランド中銀金利発表（現地２２日） ９月２２日（木） 21:00 ニュージーランド中銀金利発表 07:00 インドネシア：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:30 ＥＣＢの第２回貸出条件付き長期資金供給オペ（ＴＬＴＲＯ）結果発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 ９月２３日（金） ◇イベント 15:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁、エネルギーフォーラムでの質疑応答に参加 16:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、メスター米クリーブランド地区連銀総裁、ロックハート米アトランタ地区連銀総 裁、コミュニティ問題の討論会に参加 （フィラデルフィア） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here