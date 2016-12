アジア通貨動向（19日）＝総じて上昇、株・原油高が支援

[シンガポール 19日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。日米の中 央銀行の会合を前に、堅調な域内株式市場に追随している。原油価格が上昇したこともリ スク志向の改善につながっている。 人民元 は、中国人民銀行(中央銀行)がオフショア市場の元高を受け、元 の対ドル基準値を元高・ドル安に設定したことを背景に上昇。 元高を受け、台湾ドル 、シンガポールドル も上昇している。 タイバーツ も上昇。国内株式市場 への海外資金の流入に支援されて いる。 韓国ウォン は輸出企業の需要や、利益確定を目的としたトレーダーのドル 売りを背景に上昇に転じている。 ドル指数 は16日に8月の米消費者物価指数(CPI)が予想以上に上昇した ことを受けて2週間ぶりの高水準をつけたが、アジア取引では低下している。 市場では今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)と日銀の政策決定会合に注目が集 まっている。 サムスン・フューチャーズの調査部門責任者は「株式市場が堅調で、米連邦準備理事 会(FRB)が今週利上げを実施する可能性が低いことから、投資家はアジア通貨に対す る弱気なポジションを一部解消している」と指摘。 「日銀が追加緩和を実施しなかった場合、円高と他のアジア通貨の上昇につながる可 能性がある。ただ、主要中銀の追加緩和に対する疑念が広がり、リスク資産に打撃を与え る可能性もある」と語った。 アジア通貨は先週、主要中銀の緩和策の限界論を背景に下落していた。 0602GMT(日本時間午後3時02分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.03 102.25 +0.22 Sing dlr 1.3633 1.3681 +0.35 Taiwan dlr 31.417 31.689 +0.87 Korean won 1115.84 1118.80 +0.27 Baht 34.85 34.92 +0.19 Peso 47.830 47.820 -0.02 Rupiah 13158 13155 -0.02 Rupee 66.88 66.98 +0.15 Ringgit 4.1250 4.1370 +0.29 Yuan 6.6686 6.6734 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.03 120.30 +17.91 Sing dlr 1.3633 1.4177 +3.99 Taiwan dlr 31.417 33.066 +5.25 Korean won 1115.84 1172.50 +5.08 Baht 34.85 36.00 +3.30 Peso 47.83 47.06 -1.61 Rupiah 13158 13785 +4.77 Rupee 66.88 66.15 -1.08 Ringgit 4.1250 4.2935 +4.08 Yuan 6.6686 6.4936 -2.62