TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（20日）

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい

* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > 英国、「パスポート制度」適用失っても銀行への影響軽微＝ムーディーズ > EXCLUSIVE-グーグル4億ドル追徴も、インドネシアが租税回避の疑いで捜査 > テスラのソーラーシティ買収、株主訴訟でずれ込む可能性 > 3カ月物ドルＬＩＢＯＲが約7年ぶり高水準、ＦＯＭＣ控え > 米住宅建設業者指数、9月は65に上昇 11カ月ぶり高水準 > ロシア下院選、プーチン大統領の与党圧勝 権力基盤一段と強化 > 難民支援に3年間で28億ドル拠出 安倍首相、国連で演説 > ＮＹ爆発事件の容疑者を拘束、警察との銃撃戦の末 > 〔ファンドビュー〕9月ＦＯＭＣ声明、タカ派文言盛り込みへ＝ガンドラック氏 > メイ英首相、米企業首脳と19日会談へ ブレグジット懸念軽減狙う > 豪メルボルン港、中国ファンドなどにリース権売却 73億ドル > マイナス金利、長期的に銀行不安定の要因に＝クレディ・スイス ◆経済・政治・社会関連ニュース > 〔ファンドビュー〕9月ＦＯＭＣ声明、タカ派文言盛り込みへ＝ガンドラック氏 > ＮＹ爆発事件の容疑者を拘束、警察との銃撃戦の末 > ユーロ圏当局、銀行不良債権削減要請する必要＝メルシュＥＣＢ専務理事 > 難民支援に3年間で28億ドル拠出 安倍首相、国連で演説 > ゼロ・マイナス金利政策、ショイブレ独財務相「納得できず」 > 安全保障担当の欧州委員に英外交官、ＥＵが指名 > 豪、海外からの投資で政策見直しへ 電力公社の入札問題 > トランプ氏はＩＳの戦士補充手助けしている、クリントン氏が批判 > ＥＣＢマイナス金利、ドイツ公共銀は年5億ユーロの負担＝関係筋 > 豪州、外国人所有の不動産16件の売却強制 約半分に中国人関与 > 3カ月物ドルＬＩＢＯＲが約7年ぶり高水準、ＦＯＭＣ控え > メイ英首相、米企業首脳と19日会談へ ブレグジット懸念軽減狙う > 英国、「パスポート制度」適用失っても銀行への影響軽微＝ムーディーズ > 中国ＮＤＲＣ、河北省への追加支援必要と指摘 鉄鋼再編に向け > 中国が渤海鋼鉄の救済策を策定、一部債務を社債転換＝財新 > 豪メルボルン港、中国ファンドなどにリース権売却 73億ドル > ロシア下院選、プーチン大統領の与党圧勝 権力基盤一段と強化 > 米住宅建設業者指数、9月は65に上昇 11カ月ぶり高水準 > ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は159.6億ユーロに縮小 > 英国、ＥＥＡからも離脱なら「パスポート制度」適用失う＝独連銀総裁 > ＥＣＢのポルトガル国債買入、限界に近づいていない＝中銀

◆企業関連ニュース > BUZZ-外株：米小売シアーズ2.8％安、Ｋマート64店舗閉鎖との報道 > 米ツイッター、インド開発拠点で人員削減実施へ > 米ＭＧＴキャピタルがＳＥＣから召喚状、株価急落 > ユニリーバ、米自然志向製品メーカーを買収 > ブレーキのハルデックス、ＺＦの買収案受け入れ 6.2億ドル > BUZZ-外株：米後発薬のマイラン1％安、21日にＣＥＯ議会証言 > BUZZ-外株：米ＰＴＣセラピューティクス急伸、当局が競合のＤＭＤ治療薬承認で > BUZZ-外株：米ゴープロ8カ月ぶり高値、新製品投入を好感 > インタビュー：韓進海運の破綻は好機＝コスコ・グループ副総経理 > BUZZ-外株：米サンエジソン傘下2社上昇、戦略的選択肢を模索 > BUZZ-外株：ＧＭ3.1％高、モルガンＳが投資判断引き上げ > スターボード、デポメド臨時株主総会を11月設定 必要な支持確保 > エアバス、追加削減検討との一部報道を否定 > ＶＷの欧州排ガス不正車両、修理完了は1割未満＝幹部 > BUZZ-外株：米サレプタ、約3年ぶり高値 当局からＤＭＤ治療薬の承認獲得 > EXCLUSIVE-グーグル4億ドル追徴も、インドネシアが租税回避の疑いで捜査 > BUZZ-外株：ＭＧＴキャピタル下落、米ＳＥＣから召喚状受け取る > アステラスとバイカルのＣＭＶワクチン、腎移植患者の第2相治験失敗 > BUZZ-外株：米アイル・オブ・カプリ・カジノズ急伸、同業が17億ドルで買収へ > テスラのソーラーシティ買収、株主訴訟でずれ込む可能性 > マイナス金利、長期的に銀行不安定の要因に＝クレディ・スイス > 米サンエジソン傘下2社、事業売却など戦略的選択肢模索 > 電子部品アヴネット、ＩＴ事業をテック・データに売却 26億ドル > ビスタ・エクイティ、米インフォブロックスを16億ドルで買収へ > ギャラクシーノート７出火、サムスン電子「外部過熱に伴う損傷」 > 米コールズ、年末商戦向けに6.9万人超臨時雇用へ > BUZZ-外株：ポルトガルのバンコＢＰＩ上昇、カイシャバンク買収提案に株主が反対撤回