再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り小動き、日米金融政策決定控えポジション調整

(5段落目の誤字を修正しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*23.00 2.4528% 前営業日終値 95*24.00 2.4510% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*04.00 1.7066% 前営業日終値 98*05.50 1.7010% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*18.00 1.2164% 前営業日終値 99*19.00 1.2100% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.25 0.7784% 前営業日終値 99*30.25 0.7780% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 165*23.00 165*21.00 Tノート先物12月限 130*13.50 130*13.00 米金融・債券市場では、週内に米連邦準備理事会(FRB)と日銀の金融政策決定を控えポ ジション調整の動きが見られたことで、薄商いのなか国債利回りが小動きとなった。 日本市場が祝日で休場となるなか、米国でも主要な経済指標の発表がなかったことで、取引 は閑散。終盤の取引で10年債 利回りは1.694%と、前営業日終盤から0.7 ベーシスポイント(bp)低下して推移している。 市場関係者は、米ニューヨークの中心部マンハッタンで17日夜に爆発が起きたものの、米 国債に対する安全買いはほとんど見られなかったとしている。 この日は全米住宅建設業者協会(NAHB)が発表した9月のNAHB/ウエルズ・ファー ゴ住宅建設業者指数が65に上昇し、2015年10月以来の高水準に並んだことを受け、一時 長短金利差が縮小。5年債と30年債の利回り格差 は124bpに縮小した。前 週15日には130bpと、1月27日以来の水準に拡大していた。 インサイト・インベストメント(ニューヨーク)のシニア債券ポートフォリオマネジャーの ジェイソン・セレンテ氏は「これまで利回り曲線のスティープ化で過度に悲観的になっていた」 とし、この日の動きについては「連邦公開市場委員会(FOMC)と日銀の金融政策決定会合を 控えたポジション調整の動きが出た」との見方を示した。 市場では日銀が20─21日の金融政策決定会合でマイナス金利の深掘りのほか、長期債の 買い入れ減額などを決定するのではないかとの観測が台頭。R.Wプレスプリッチ(ニューヨー ク)の国債・エージェンシー債取引部門責任者、ラリー・ミルステイン氏は「FRBはそれほど 大きな決定をしない公算が大きいが、日銀からサプライズが出てくる可能性はある」としている 。 FRBが20─21日に開くFOMCでは、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標は 0.25─0.50%にス終え置かれるとの見方が大勢となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 1.75 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -17.00 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -56.00 0.50